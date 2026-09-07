Νέα δεδομένα στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Καμπί, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με το όνομα του Ουκρανού επιθετικού να ξεχωρίζει.

Η παρουσία του Γιάρεμτσουκ στην αποστολή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι ισορροπίες στην κορυφή της επίθεσης έχουν διαφοροποιηθεί λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Ουκρανός φορ αναμένεται μάλιστα να πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας, προκειμένου να αρχίσει να αποκτά αγωνιστικό ρυθμό και να μπει σταδιακά στα πλάνα του Βάσκου προπονητή.

Παράλληλα, ο Γιάρεμτσουκ αποτελεί το φαβορί για να πάρει τη θέση του Ελ Καμπί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Βόλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Ουκρανό, ο οποίος έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το πρώτο του αγωνιστικό βήμα στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην «ερυθρόλευκη» επίθεση.

Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.