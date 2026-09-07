Μόλις τρεις αγωνιστικές διήρκεσε η παρουσία του Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιορεντίνα, η οποία προχώρησε στην πρώτη προπονητική αλλαγή της φετινής Serie A.

Η διοίκηση των «βιόλα» αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Ιταλό τεχνικό, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Η εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Τορίνο αποτέλεσε το αποτέλεσμα που οδήγησε οριστικά στο «διαζύγιο».

Η Φιορεντίνα δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα θετικό αποτέλεσμα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η αρχή έγινε με τη βαριά ήττα 4-0 από τη Ρόμα στην πρεμιέρα, ενώ ακολούθησε το 3-0 από τη νεοφώτιστη Φροζινόνε, πριν έρθει η τρίτη διαδοχική ήττα απέναντι στην Τορίνο.

Η αποχώρηση του Γκρόσο γνωστοποιήθηκε από τον σύλλογο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9), με τη Φιορεντίνα να έχει ήδη κινηθεί για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι των «βιόλα» έχουν καταλήξει στον αντικαταστάτη του. Πρόκειται για τον Πάολο Βανόλι, με τον οποίο υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία και ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη Φιορεντίνα αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας.