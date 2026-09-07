Τη θέση του για όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο εξέφρασε ο Κώστας Καραπαπάς, μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε στο σχόλιο του Αριστομένη Κουτσιαύτη για το μαρκάρισμα του Κόμπα στον Ρόκα, τον ορισμό του Ν. Μαυροκορδόπουλου σε ματς του Κυπέλλου Ελλάδας.

«”Τραυματίζεται από πτώση που προέρχεται από το δικό του σώμα”, Αριστομένης Κουτσιαύτης, Σεπτέμβριος 2026. Το δικό του σώμα είναι το άλλο σώμα, αυτό που τον κλαδεύει είναι μάλιστα το σώμα που δεν πήρε κίτρινη σε αυτή τη φάση και είναι το σώμα που σκόραρε μετά», έγραψε αρχικά ο Κώστας Καραπαπάς.

Ακολούθησε η δεύτερη ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Πάντως μην ανησυχείτε. Φροντίζει ο Λανουά για όλα. Ο διαιτητής του Βόλου ορίστηκε για τα «συγχαρητήρια» στο Κύπελλο! Και ο άλλος. Με το τατουάζ ο χλεχλές από το Άργος ορίστηκε ξανά! Δεν συγκλονίστηκε η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για το οπαδικόν του πράγματος. Τι πιο σύνηθες! (Αυτός με το μαγιουδάκι)».

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Λοιπόν για να τελειώνουμε. Το τι γίνεται στο αγωνιστικό και τι δε γίνεται θα το βρούμε. Πάμε στα άλλα:

Εμείς το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέταιρό τους στις μπίζνες θα το κάνουμε κομφετί. Σύντομα στις οθόνες σας.

ΥΓ.: Και με λεπτομέρειες για όλα. Από δικογραφίες μέχρι γήπεδα. Από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά Media. Εκλογές, ελάτε πιο γρήγορα, δεν κρατιέμαι να πατήσω play».