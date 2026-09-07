Ο Γιώργος Κούτσιας έχει αρχίσει να αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη νέα σεζόν της Φαμαλικάο. Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές επιθετικές αναφορές της ομάδας, βρίσκοντας δίχτυα στα δύο από τα τρία παιχνίδια στα οποία οι Μινιότος κατάφεραν να πάρουν βαθμό στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Με τρία γκολ στο πρωτάθλημα, ο Κούτσιας έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε ένα ξεκίνημα που δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά για τη Φαμαλικάο σε επίπεδο αποτελεσμάτων.

Η πρώτη του σημαντική στιγμή ήρθε από την πρεμιέρα κιόλας. Απέναντι στην Εστορίλ, σε αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1, ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ της Φαμαλικάο και χάρισε στην ομάδα του Κάρλος Καρβαλιάλ τον βαθμό.

Η συνέχεια τον βρήκε και πάλι πρωταγωνιστή. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα, ο Έλληνας φορ ανέλαβε σχεδόν μόνος του το επιθετικό βάρος της ομάδας του, σκοράροντας και τα δύο γκολ στο τελικό 2-2.

Οι εμφανίσεις αυτές τον έχουν φέρει ήδη στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Φαμαλικάο. Τα τρία δικά του τέρματα αποτελούν τα τρία από τα συνολικά τέσσερα που έχει πετύχει η πορτογαλική ομάδα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο σημαντική είναι μέχρι στιγμής η παρουσία του.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο Κούτσιας δείχνει να βρίσκει χώρο, ρόλο και αυτοπεποίθηση στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία αποτελεί μία από τις λίγες σταθερές της Φαμαλικάο στο ξεκίνημα της σεζόν και ταυτόχρονα μία βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει η ομάδα στη συνέχεια.

Το παράδοξο είναι πως, παρά την παραγωγικότητα του Έλληνα επιθετικού, η Φαμαλικάο εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη στην Primeira Liga. Μέχρι να έρθει αυτή, πάντως, ο Κούτσιας έχει ήδη καταφέρει να γίνει ένας από τους παίκτες που κρατούν την ομάδα επιθετικά όρθια.