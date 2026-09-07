Το ποδόσφαιρο προσαρμόζεται διαρκώς στις συνθήκες του σύγχρονου παιχνιδιού και μαζί του μεταβάλλονται και οι κανονισμοί. Μία από τις πρακτικές που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο είναι η σκόπιμη καθυστέρηση, ιδιαίτερα όταν μια ομάδα επιχειρεί να διατηρήσει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά μιας αναμέτρησης.

Η UEFA επιχειρεί πλέον να περιορίσει τέτοιες συμπεριφορές, προχωρώντας σε αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τη διαχείριση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού όσο και τον τρόπο εφαρμογής του VAR.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ενέργειες ποδοσφαιριστών που έχουν ξεκάθαρο στόχο να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την επανέναρξη μιας αναμέτρησης. Σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου ένας παίκτης αγγίζει σκόπιμα την μπάλα με το χέρι ώστε να καθυστερήσει το παιχνίδι, η τιμωρία σε αγώνες του Champions League μπορεί πλέον να φτάσει ακόμη και μέχρι την αποβολή.

Αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία των αντικαταστάσεων. Ο ποδοσφαιριστής που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να ολοκληρώνει την αποχώρησή του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις σκόπιμης χρονοτριβής.

Αντίστοιχα, παίκτης που θα δεχθεί άμεση ιατρική φροντίδα μετά από κάποια φάση θα είναι υποχρεωμένος, όταν το παιχνίδι αρχίσει ξανά, να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι διαφοροποιήσεις που αφορούν τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα λακτίσματα από τέρματος. Όταν ο διαιτητής διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόθεση καθυστέρησης, θα μπορεί να ξεκινά αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων, μέσα στην οποία η μπάλα θα πρέπει να τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.

Νέα δεδομένα στη χρήση του VAR

Σημαντικές διαφοροποιήσεις έρχονται και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρέμβει το VAR. Το σύστημα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διορθώνει ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών, μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή σε σχέση με μία ποινή ή ενέργεια που σημειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης λανθασμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας, η οποία θα μπορεί να ακυρωθεί εφόσον από τον έλεγχο της φάσης προκύπτει ότι η απόφαση ήταν εσφαλμένη.

Η χρήση του VAR διευρύνεται επίσης σε παραβάσεις της επιτιθέμενης ομάδας που έχουν προηγηθεί μιας επανέναρξης του παιχνιδιού μετά από διακοπή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαιτητές θα μπορούν, όπου προβλέπεται από τους κανονισμούς, να ανατρέπουν αποφάσεις που σχετίζονται με γκολ, πέναλτι ή άλλες κρίσιμες φάσεις.

Οι αλλαγές επεκτείνονται και σε ζητήματα στα οποία μεγαλύτερο ρόλο θα διαδραματίζει η κρίση του διαιτητή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ, η συμπεριφορά ποδοσφαιριστών που καλύπτουν το στόμα τους όταν απευθύνονται σε αντιπάλους, αλλά και περιστατικά κατά τα οποία παίκτες αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αναπροσαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινές, ενώ παράλληλα οι διαιτητές αποκτούν μεγαλύτερο περιθώριο αξιολόγησης κάθε περιστατικού ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα