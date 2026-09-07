Ο Χρήστος Τζόλης ήταν καθοριστικός στη νίκη της Άρσεναλ με 2-1 απέναντι στην Τσέλσι, δημιουργώντας το γκολ που έκρινε το λονδρέζικο ντέρμπι, ενώ η επίδοσή του στις ασίστ τον φέρνει πλέον στην πρώτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης.

Ιδανικά εξελίχθηκε για τον Χρήστο Τζόλη η πρώτη του εμπειρία από λονδρέζικο ντέρμπι. Ο Έλληνας διεθνής έβαλε τη δική του σφραγίδα στην επικράτηση της Άρσεναλ επί της Τσέλσι, καθώς από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Στο 50ό λεπτό, ο Τζόλης βρήκε με εξαιρετική μεταβίβαση τον Όντεγκααρντ και ο αρχηγός των «κανονιέρηδων» ολοκλήρωσε τη φάση, πετυχαίνοντας το γκολ που χάρισε στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα τη νίκη.

Για τον πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ αυτή ήταν η πρώτη ασίστ του στην Premier League, αλλά και η τρίτη συνολικά από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας, έχοντας προηγουμένως μοιράσει δύο στον τελικό του Community Shield.

Παράλληλα, ο Τζόλης έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό στατιστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την έναρξη της περασμένης σεζόν μετρά 24 ασίστ, επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δέκα ισχυρότερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Μάλιστα, ο Έλληνας άσος έχει αποκτήσει προβάδισμα δύο ασίστ από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος ακολουθεί στη σχετική κατάταξη με 22.