Με την 3η αγωνιστική της Super League να ολοκληρώνεται σήμερα (7/9, 18:00), το Football Meets Data έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις του για την ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική περιλάμβανε δύο μεγάλα παιχνίδια, τα οποία μάλιστα ολοκληρώθηκαν με εμφατικό τρόπο. Η ΑΕΚ επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στον Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των τριών νικών στις πρώτες αγωνιστικές.

Παρά τα αποτελέσματα της 3ης «στροφής», οι προβλέψεις του Football Meets Data εξακολουθούν να δίνουν στον Ολυμπιακό τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν πιθανότητες 39%, καταλαμβάνοντας την κορυφή της σχετικής λίστας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 34%, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 16%.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση των εκτιμήσεων με 11%. Οι «πράσινοι» έχουν μέχρι στιγμής δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ωστόσο έχουν έναν αγώνα λιγότερο, γεγονός που σημαίνει ότι η εικόνα της βαθμολογίας δεν είναι ακόμη πλήρης.