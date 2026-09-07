Μια κίνηση που δείχνει πως η αντιπαλότητα μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν επηρεάζει τις σχέσεις τους εκτός γηπέδου έκανε ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του και επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, προκειμένου να του ευχηθεί από κοντά ταχεία ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Οι δύο Μαροκινοί μπορεί να αγωνίζονται σε διαφορετικές ομάδες, ωστόσο η σχέση τους παραμένει ιδιαίτερα καλή. Άλλωστε, είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και στο παρελθόν έχουν αναφερθεί ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερα θετικά λόγια.

Ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί προκάλεσε έντονη ανησυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 33χρονος φορ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Κυριακής (06/09), προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη στην κνήμη και την περόνη του αριστερού ποδιού.

Μερικές ώρες μετά την επέμβαση, ο Ουναΐ βρέθηκε κοντά στον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα. Ο ίδιος έκανε γνωστή την επίσκεψή του μέσω ανάρτησης στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο μέσος του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε στο νοσοκομείο φορώντας τα ρούχα της ομάδας του, γεγονός που δείχνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

«Ο Θεός να σε θεραπεύσει αδερφέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουναΐ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία πράσινη και μία κόκκινη καρδιά.