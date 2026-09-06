Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της Premier League με τις εμφανίσεις του με τη Χαλ, ο ιδιοκτήτης της οποίας, Ατζούν Ιλιτζαλί, αποκάλυψε από πότε τον… έβαλε στο μάτι.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει δεχθεί γκολ στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ήταν MVP στα πρώτα δύο παιχνίδια, είναι υποψήφιος για τον τίτλο του παίκτη του μήνα Αυγούστου στο αγγλικό πρωτάθλημα και γενικά αποθεώνεται -και δικαίως- καθημερινά.

Λογικό είναι, επομένως, να αποτελεί θέμα συζήτησης και ο ιδιοκτήτης της Χαλ, ο Ατζούν Ιλιτζαλί, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να γίνει η μεταγραφή, κάνοντας αναφορά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στους προημιτελικούς του Europa Conference League το 2024.

«Για να είμαι ειλικρινής, ο Τζολάκης είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για μένα. Εάν αναρωτιέστε από πού τον θυμάμαι, δυστυχώς, είχε αποκρούσει τρία πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Conference League και μου είχε προκαλέσει πόνο. Από εκείνη την ημέρα τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε άρχισα να τον παρακολουθώ», είπε αρχικά ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνέχισε.

«Έχουμε τον Ερμπίλ Μποζκούρτ που είναι ο προπονητής των τερματοφυλάκων μας. Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω πολύ σε εκείνον. Μου έδωσε τρία ονόματα. Ο ένας βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Εγώ επέλεξα τον Τζολάκη και καλά έκανα».