Ένα περιστατικό που δεν βλέπουμε κάθε μέρα έλαβε χώρα στην Κολομβία, καθώς δοκάρι έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα πριν από την εκτέλεση πέναλτι.

Ο αγώνας της Αλιάνσα με την Ατλέτικο Νασιονάλ εξελισσόταν σε περίπατο για τους φιλοξενούμενους καθώς ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 και κέρδισαν και πέναλτι, το οποίο ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο παίκτης της.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο τερματοφύλακας Φράνκο Αρμάνι σήκωσε τα χέρια του και χτύπησε το δοκάρι, θέλοντας να αποσπάσει την προσοχή του αντιπάλου, ξαφνικά όμως το οριζόντιο δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του.

Το ευχάριστο είναι πως ο τερματοφύλακας δεν τραυματίστηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά από τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, με την Ατλέτικο Νασιονάλ να παίρνει τελικά τη νίκη με 5-1.