Ήταν 6 Σεπτεμβρίου 1959 όταν έγιναν τα εγκαίνια του γηπέδου της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ έστειλε μέσω των social media το μήνυμά του, κάνοντας αναφορά και στην κατασκευή του νέου.

Η Τούμπα, το γήπεδο του «δικεφάλου του βορρά», έγινε 67 ετών πλέον και η ΠΑΕ φρόντισε να στείλει το μήνυμά της, κάνοντας αναφορά και στη Νέα Τούμπα, το νέο γήπεδο που θα κατασκευαστεί επί Ιβάν Σαββίδη.

Στη σχετική ανάρτησή του ο ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής…

«67 χρόνια Τούμπα.

67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.

Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.

Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.

67 χρόνια μύθος.

Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει».