Στον ΠΑΟΚ άκουσαν με ικανοποίηση τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται ξανά στο θέμα της Νέας Τούμπας, κάνοντας λόγο για μικρό μοντέλο χρηματοδότησης του έργου.

Ο πρωθυπουργός είναι στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση και ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε, τόσο στην ομιλία του το Σάββατο (5/9) όσο και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής (6/9), είναι αυτό του νέου γηπέδου του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μοντέλο μικτής χρηματοδότησης και από την πλευρά του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται πως ακριβώς αυτό θα γίνει, όπως συνέβη και με τα γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα.

Όπως τονίζουν οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων», η κύρια χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» της οικογένειας Σαββίδη, με την πολιτεία να συνδράμει όπως έκανε και στην κατασκευή άλλων γηπέδων.

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών για το νέο γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως και για τις γεωμετρικές έρευνες αλλά και των γραφειοκρατικών διαδικασιών που είναι απαιτούνται για ένα τέτοιο έργο.

Στον ΠΑΟΚ, μάλιστα, στέκονται και στο γεγονός ότι σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1959, είχαν γίνει τα εγκαίνια της Τούμπας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερο συμβολισμό.