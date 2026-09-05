Την πρώτη της ήττα στη φετινή La Liga γνώρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης με το 3-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε επτά βαθμούς μετά τα πρώτα τρία παιχνίδια και ήθελε να συνεχίσει με νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά…

Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, με το ξεκίνημα του δεύτερου, στο 46′, ο Νίκο Γουίλιαμς με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0 για τους Βάσκους, οι οποίοι αμέσως μετά, στο 48′, έκαναν και το 2-0 με τρομερή ενέργεια του Ναβάρο.

Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα πλέον για την Ατλέτικο που προσπάθησε στη συνέχεια να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε και στο 90′ ο Σανσέτ με σουτ εντός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για την Αθλέτικ Μπιλμπάο που ανέβηκε στους 6 βαθμούς.