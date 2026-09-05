Η ΛΑΣΚ Λίντσερ διέλυσε με 6-1 τη Ντόιτσλαντσμπεργκ εκτός έδρας και προκρίθηκε στους «16» του κυπέλλου Αυστρίας, λίγα 24ωρα πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Η προσεχής αντίπαλος της Ένωσης είχε απέναντί της μια ομάδα της 3ης Κατηγορίας και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη, όπως ήταν και το αναμενόμενο, πετυχαίνοντας μισή ντουζίνα γκολ.

Η ΛΑΣΚ έκανε στο 10′ το 0-1 με τον Λανγκ, στο 15′ το 0-2 με τον Κέιν, στο 22′ το 0-3 με τον Ντάνεκ και στο 36′ το 0-4 με τον Φλέκερ, πριν μειώσουν σε 1-4 οι γηπεδούχοι με τον Ντέγκεν στο 48′.

Στο 55′ ο Κέιν σκόραρε ξανά κάνοντας το 1-5 και στο 67′ ο Χόρβατ έγραψε το 1-6 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ να έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.