Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Premier League πήρε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς με γκολ του Χάαλαντ επικράτησε της Κόβεντρι με 1-0.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα μπορεί να μην εντυπωσιάζει, είναι όμως αποτελεσματική και μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος βρίσκεται στην 1η θέση έχοντας τρεις νίκες.

Υποδεχόμενη την Κόβεντρι, η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με κεφαλιά του Χάαλαντ και στη συνέχεια δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν αλλά δεν αξιοποίησαν καμία.

Πρώτος βαθμός για την Τότεναμ

Από εκεί και στα πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τότεναμ πήρε την πρώτο της βαθμό με το εκτός έδρας 0-0 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Κρίσταλ Πάλας νίκησε με 3-2 τη Φούλαμ εκτός έδρας, οι Μπράιτον και Λιντς έμειναν στο 1-1, ισοπαλία με 1-1 είχαμε και στο Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ, ενώ το Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ έληξε 2-2, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 2-0.