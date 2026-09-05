Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα βασικό, η Ντόρτμουντ νίκησε με 3-2 τη Χόφενχαϊμ εκτός έδρας παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω με 2-0 μέχρι το 61′ και έκανε το 2/2 στη Bundesliga.

Οι Βεστφαλοί, οι οποίοι έχασαν με ρήξη χιαστού τον Γιάννη Κωνσταντέλια, είχαν κανονικά στην αρχική 11άδα τον Καρέτσα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έμειναν πίσω στο σκορ από το γκολ του Αβντουλάου.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54′ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τη Μπορούσια, καθώς οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 με σκόρερ τον Λεμπέρλ, βάζοντας βάσεις νίκης. Αυτή, όμως, την πήραν οι φιλοξενούμενοι τελικά, χάρη σε μια μεγάλη ανατροπή.

Στο 61′ ο Γκιρασί μείωσε σε 2-1, στο 66′ έδωσε την ασίστ στον Σίλβα για το 2-2 και στο 87′ το αυτογκόλ του Χαϊντάρι έφερε το 2-3, με τη Ντόρτμουντ, για την οποία ο Καρέτσας αντικαταστάθηκε στο 62′ από τον Σίλβα, να παίρνει τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.