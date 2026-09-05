Τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες για τις φανέλες τους για τη νέα σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της φετινής σεζόν στο μπάσκετ έχει αρχίσει και οι ομάδες ετοιμάζονται για τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Οι «πράσινοι» θα μπουν στη σεζόν με στόχο την κατάκτηση όλων των τίτλων έχοντας κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφική καμπάνια ενώ στον πάγκο τους θα έχουν ξανά, έπειτα από 14 χρόνια, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο Φρανσίσκο επέλεξε το «3», ο Μπράνκου Μπάντιο το «7», ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28», ο Ίζακ Μπόνγκα το «32» και ο Μουστάφα Φαλ το «93».

Σε ό,τι αφορά τους παίκτες που ήδη ήταν στην ομάδα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επέλεξε να αφήσει το «5» και να πάρει ξανά το «0», ενώ στο ρόστερ συμπεριλήγθηκε και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης που θα φοράει τη φανέλα με το Νο12.