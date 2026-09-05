Η Μπόκα Τζούνιορς ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή για να τιμήσει τον Κάρλος Τέβες και καλεσμένοι θα είναι, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέα Πίρλο και Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Τέβες αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αυτή με την οποία ταυτίστηκε όμως, είναι αυτή που υποστήριζε από μικρό παιδί. Η Μπόκα Τζούνιορς.

Ο παλαίμαχος Αργεντίνος επιθετικός μέτρησε 297 συμμετοχές με τη φανέλα της πετυχαίνοντας 94 γκολ και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση 11 τίτλων, με τους οπαδούς της Μπόκα να τον λατρεύουν και τον πρόεδρο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε να ετοιμάζει μια εντυπωσιακή γιορτή για τον πρώην συμπαίκτη του.

Αυτή θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου στο «Μπομπονέρα» και όπως αναφέρει το ESPN θα είναι εκεί ο Λιονέλ Μέσι, συμπαίκτης του Τέβες στην εθνική Αργεντινής, ο Αντρέα Πίρλο με τον οποίο ήταν συμπαίκτης στη Γιουβέντους και οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Γούειν Ρούνεϊ, με τους οποίους ήταν μαζί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.