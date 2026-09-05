Το ποσό των 172 εκατ. ευρώ δαπανήθηκε συνολικά στη φετινή μεταγραφική περίοδο για διεθνείς μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Πρωτοπόρος στη σχετική λίστα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η Αγγλία. Έως και 1,08 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε Άγγλους παίκτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τη μεταγραφή του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι ύψους 138 εκατομμυρίων ευρώ και τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ να είναι η πιο ακριβή από αυτές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία, με τους Ισπανούς αστέρες να συσσωρεύουν 785 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφικά τέλη κατά τη διάρκεια του παραθύρου, με τη μεταγραφή του Ρόδρι ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα να είναι η πιο ακριβή.

Ακριβώς πίσω στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία, με 784 εκατομμύρια ευρώ σε αμοιβές και τον Μπράντλεϊ Μπαρκόλα (125 εκατομμύρια ευρώ) είναι ο πιο ακριβός εκ των οποίων.

Η Βραζιλία (608 εκατομμύρια ευρώ) καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με τους Νοτιοαμερικανούς αντιπάλους της Αργεντινή (552 εκατομμύρια ευρώ) στην πέμπτη.

Η Πορτογαλία (505 εκατομμύρια ευρώ), η Ολλανδία (491 εκατομμύρια ευρώ), η Ιταλία (450 εκατομμύρια ευρώ) και το Βέλγιο (438 εκατομμύρια ευρώ) κατατάσσονται από την έκτη έως την ένατη θέση αντίστοιχα.

Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι το πρώτο αφρικανικό έθνος – καταλαμβάνει τη 10η θέση με 381 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από τη μεγάλη μεταγραφή του Γιαν Ντιομάντε (125 εκατομμύρια ευρώ) στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι στη 16η θέση της σχετικής λίστας, καθώς δαπανήθηκαν 172 εκατ. ευρώ για διεθνείς μεταγραφές Ελλήνων παικτών το φετινό καλοκαίρι.