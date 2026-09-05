Συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, είχαν ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, και ο αντιπρόεδρος, Ηλίας Πουρσανίδης, με θέμα συζήτησης το νέο γήπεδο της ομάδας.

Η ομάδα της Κρήτης κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας την περασμένη σεζόν, το Σούπερ Καπ τον περασμένο μήνα και εξασφάλισε και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, κάνοντας συνεχώς βήματα εμπρός στο αγωνιστικό κομμάτι.

Στόχος της διοίκησης, όμως, είναι να γίνουν βήματα προόδου και σε όλα τα άλλα θέματα και πάνω από όλα, όπως έχει πει και στο παρελθόν ο Μπούσης, είναι το όνειρο της κατασκευής του νέου γηπέδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΠΑΕ και ο αντιπρόεδρος Πουρσανίδης συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Αντιπεριφερειάρχη, Νίκο Συριγωνάκη, για να συζητήσουν για την περιοχή Κορώνη Μαγαρά, την οποία έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του ΟΦΗ για το νέο γήπεδο.

Οι δύο πλευρές θα τα ξαναπούν το επόμενο διάστημα και όταν ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες η ΠΑΕ θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση για το θέμα του γηπέδου.