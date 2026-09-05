Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεσή του τους Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Οι «ασπρόμαυροι» αφήνουν πίσω τους το 0-0 με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα του κυπέλλου Ελλάδας και στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τους «πράσινους», έχοντας ως στόχο την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία του «δικεφάλου του βορρά» για τον αγώνα του ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (5/9) και μετά το τέλος της ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Λουσέ και Χατζηδιάκους που ταλαιπωρούνται από θλάση, όπως και οι τραυματίες Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.