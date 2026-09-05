Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει κάνει πρόταση για την απόκτηση του γκολκίπερ της Γιαγκελόνια, τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με τους Πολωνούς.

Πρόκειται για 22χρονο γκολκίπερ, ύψους 1,89μ., ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Γιαγκελόνια ως το 2028.

Αγωνίζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην ομάδα του Μπιαλιστόκ, έχοντας 44 εμφανίσεις με τη Γιαγκελόνια Β’ και 113 με την πρώτη ομάδα.

Αποτελεί τον βασικό γκολκίπερ του συλλόγου, την φετινή σεζόν μετρώντας 9 συμμετοχές. Έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Πολωνίας.