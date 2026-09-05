Τρελή πρόταση από ΠΑΟΚ

Δεν είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του συμβολαίου του, είπε ο Ντόρσεϊ. Είπε επίσης ότι θέλει να μείνει και το έχει πει στη διοίκηση. Αυτό που δεν είπε, αλλά λένε στη Θεσσαλονίκη, είναι πως έχει στα χέρια του πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι του 2027. Πρόταση που περιλαμβάνει ένα τεράστιο ποσό για τετραετές συμβόλαιο αλλά και ένα… σπίτι για δώρο. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πάει σίγουρα στον δικέφαλο του βορρά σε έναν χρόνο, σημαίνει όμως ότι οι διαπραγματεύσεις με τους ερυθρόλευκους δεν θα είναι εύκολες. Στον Πειραιά βέβαια δεν θέλουν να τον χάσουν, δεν πρόκειται όμως να κάνουν και… τρέλες για να τον πείσουν να ανανεώσει.

Η περίπτωση του Μεντί

Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα, εξακολουθεί να ψάχνει για χαφ, καθώς η περίπτωση Γιάκιτς φαίνεται πως δεν προχωράει. Και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό φέτος, το να μην προχωρούν οι μεταγραφικές υποθέσεις και να αλλάζουν οι στόχοι. Στους ασπρόμαυρους πάντως έχουν προταθεί κι άλλοι χαφ και στην Τουρκία λένε πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μεντί της Τραμπζονσπόρ. Ο 26χρονος Γάλλος αρέσει στους ανθρώπους του δικεφάλου του βορρά και οι Τούρκοι θα συζητούσαν για την πώλησή του με ένα ποσό που θα φτάνει στα 4 εκατ. ευρώ. Δεν είναι απαγορευτικό το ποσό για τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι πάντως έχουν κι άλλα ονόματα στη λίστα τους. Και όσο στη διοίκηση ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ο Λίσι περιμένει να δει πότε θα ολοκληρωθεί το ρόστερ.

Απαντήσεις με εκπλήξεις

Στα μη αγωνιστικά, στον ΠΑΟΚ περιμένουν όλοι την απάντηση του Ιβάν Σαββίδη στην ανακοίνωση της Θύρας 4. Απάντηση που θα έρθει εν καιρώ, όπως λένε από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Ο Ιβάν ξέρει καλύτερα από όλους γιατί γίνονται όσα γίνονται, ξέρει πρώτος από όλους πως όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά τη γενικότερη παρουσία του και επιχειρηματική δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Και θα τα εξηγήσει όλα αυτά προσεχώς, δίνοντας απαντήσεις εκεί που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει. Και δεν αναφερόμαστε στους οπαδούς, αλλά σε όσους τους χρησιμοποιούν για να παίξουν το παιχνίδι τους με στόχο την πτώση, την αποκαθήλωση, την αποχώρηση του Σαββίδη από την Ελλάδα.

Χαμόγελα Μεντιλίμπαρ

Στον Ολυμπιακό παραμένει ο Ζέλσον Μάρτινς καθώς η Κράσνονταρ δεν έπεισε με την πρότασή της. Εξέλιξη που χαροποιεί τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος εξαρχής ήταν υπέρ της παραμονής του Πορτογάλου εξτρέμ. Ο Ισπανός τεχνικός ήξερε βέβαια πως αν οι Ρώσοι έκαναν μια πολύ καλή πρόταση η διοίκηση θα έκανε αυτό που έπρεπε. Θα πουλούσε τον Ζέλσον, καθώς αποκτήθηκε ο Μπέιλι και τον Ιανουάριο θα προστεθεί στο ρόστερ και ο Νους. Η πρόταση των Ρώσων δεν ήταν αυτή που έπρεπε όμως, ο Ζέλσον παραμένει και ο Μεντιλίμπαρ χαμογελάει καθώς τον πιστεύει πολύ και αυτό θα το δείξει και με τον χρόνο συμμετοχής που θα του δώσει και τη φετινή σεζόν.

Εξελίξεις με Αλεξανδρόπουλο

Εξελίξεις αναμένονται με τον Αλεξανδρόπουλο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τις ελληνικές ομάδες να παρακολουθούν. Ο 24χρονος χαφ δεν είναι στα βασικά πλάνα των Πορτογάλων, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση στην ομάδα και δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει ο Τύπος της χώρας, ακόμη και η αποδέσμευσή του. Να τον αφήσει δηλαδή ελεύθερο η Σπόρτινγκ. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναμένεται να υπάρξει κινητοποίηση από ελληνικές ομάδες που παρακολουθούν με ενδιαφέρον την υπόθεση. Αλλιώς τα περίμενε τα πράγματα ο Αλεξανδρόπουλος όταν έφευγε από τον Παναθηναϊκό για να πάει στη Λισαβόνα και αλλιώς εξελίχθηκαν, καθώς κάθε χρόνο είναι και σε άλλη ομάδα ως δανεικός.