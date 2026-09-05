Στα 172 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η πώληση της νέας φουρνιάς του Ελληνικού ποδοσφαίρου σε ομάδες του εξωτερικού.

Παίκτες της νέας γενιάς της Εθνικής ομάδας όπως οι Χρήστος Τζόλης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χρήστος Μουζακίτης, αλλά και άλλοι Έλληνες παίκτες.

Σύμφωνα με το Transfermarkt η επίδοση αυτή φέρνει την Ελλάδα στη 16η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Στην κορυφή βρίσκεται η Αγγλία, καθώς οι πωλήσεις των Άγγλων ποδοσφαιριστών ξεπέρασαν το 1,08 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακριβότερες ήταν οι μεταγραφές του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι (138 εκατ. ευρώ) και του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι (135 εκατ. ευρώ).

Στην 2η θέση ακολουθεί η Ισπανία με συνολικές δαπάνες 785 εκατομμυρίων ευρώ, με ακριβότερη τη μετακίνηση του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα έναντι 60 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Γαλλία με 784 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κορυφαία συμφωνία τη μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες πωλήσεις Ελλήνων το φετινό καλοκαίρι:

Χρήστος Τζόλης – Άρσεναλ: 40 εκατομμύρια ευρώ

Κωνσταντίνος Καρέτσας – Ντόρτμουντ: 33 εκατομμύρια ευρώ

Γιάννης Κωνσταντέλιας – Ντόρτμουντ: 26 εκατομμύρια ευρώ

Κωνσταντίνος Τζολάκης – Χαλ: 20 εκατομμύρια ευρώ

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης – Ρόμα: 16,5 εκατομμύρια ευρώ

Χρήστος Μουζακίτης: Χαλ 15 εκατομμύρια ευρώ