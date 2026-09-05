Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Λέονες με την Ατλέτικο Κάλι για τη Β’ Κατηγορία της Κολομβίας.
Συγκεκριμένα, η Ατλέτικο Κάλι ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 και στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης κέρδισε πέναλντι.
Την ώρα λοιπόν που ο παίκτης των φιλοξενούμενων ετοιμαζόταν να πάρει μέτρα για να εκτελέσει και ο τερματοφύλακας της Λέονες βρισκόταν στην γραμμή της εστίας του, το οριζόντιο δοκάρι υποχώρησε και έπεσε πάνω στο κεφάλι του γκολκίπερ των γηπεδούχων.
Pitaron un penal en un Atletico FC – Leones y antes de que lo patearan, se le cayo el travesaño encima al arquero.— Futbismo (@futbismo) September 5, 2026
Creo que nunca en mi vida vi algo asi, el FPC no es serio 😭. pic.twitter.com/yhSN9dVwCF