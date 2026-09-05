Ο Χρήστος Μουζακίτης μετακόμισε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και στην Χαλ, ακολουθώντας τα χνάρια του Κωνσταντή Τζολάκη και ο Παναγιώτης Ρέτσος θέλησε να του πει το δικό του αντίο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, έκανε story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το οποίο αποχαιρέτησε τον 19χρονο διεθνή Έλληνα χαφ, ευχόμενος του τα καλύτερα στη συνέχεια της καριέρας του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Παναγιώτη Ρέτσου:

«Ένα νέο ξεκίνημα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και μία ευκαιρία που πραγματικά αξίζεις. Σου εύχομαι υγεία, καλή επιτυχία και να ζήσεις αυτή την εμπειρία όπως την έχεις φανταστεί.

Εύχομαι κάθε βήμα από εδώ και πέρα να σε πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά. Καλή αρχή και να το απολαύσεις. Εις το επανιδείν».