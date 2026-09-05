Ο Ενές Καντέρ δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει την είδηση πως η Κάθι Ένγκελμπερτ προανήγγειλε την απόσυρσή της από τη θέση της κομισάριου του WNBA.

Μάλιστα ο πρώην NBAer δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα της δηλώνοντας μεταξύ άλλων πώς «αν το WNBA είναι ανίκανο να καθορίσει τι είναι γυναίκα, τότε εγώ, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, θα ήμουν περισσότερο από χαρούμενος να βγω μπροστά ως κομισάριος».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«ΚΑΝΤΕ ΤΟ WNBA ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΞΑΝΑ

Ο τίτλος «Κομισάριος Φρίντομ» ακούγεται πολύ ωραία.

Αν και η αποχώρηση της Επιτρόπου του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, αποτελεί νίκη για τις γυναίκες και παραδοχή ότι οι κανόνες του πρωταθλήματος πρέπει να αλλάξουν, η αποχώρησή της δεν επιλύει τα συστημικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την προστασία του γυναικείου αθλητισμού.

Αν το WNBA αδυνατεί να ορίσει τι είναι γυναίκα, τότε εγώ, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, θα αναλάμβανα με χαρά τη θέση του Κομισάριου, για να οδηγήσω το πρωτάθλημα ξανά στο μεγαλείο και να αποκαταστήσω το δίκαιο για όλες τις γυναίκες.

Θα φέρω την κοινή λογική.

Θα φέρω τη δικαιοσύνη.

Και ναι, θα φέρω και ένα λεξικό».