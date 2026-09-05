Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου London City Lionesses ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία σε οποιοδήποτε άθλημα γυναικών παγκοσμίως, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Nike.

Μια συμφωνία που η αξία της υπερβαίνει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ομάδας της Ατλάντα στο NWSL.

Ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει από την συμφωνία, είναι η νέα φανέλα της ομάδας στην οποία στο κέντρο της δεν βρίσκεται το σήμα της Nike, αλλά η Νίκη της Σαμοθράκης.

Για πρώτη φορά ο αθλητικός κολοσσός τοποθετεί σε φανέλα και το πασίγνωστο λογότυπό του, αλλά και το άγαλμα από το οποίο εμπνεύστηκε το όνομά του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η ομάδα του Λονδίνου και της Αγγλικής WSL το φετινό καλοκαίρι μπήκε δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας την Αλεξία Πουτέγιας, αλλά και τις Μάπι Λεόν και Μέρι Ερπς.

Victory in the making 🩵



We are delighted to announce a landmark multi-year front-of-shirt partnership with Nike, setting a new benchmark for women’s sport.



🗞️ https://t.co/aEGXedzbhq pic.twitter.com/9ltxdgWTCe — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 3, 2026