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Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου London City Lionesses ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία σε οποιοδήποτε άθλημα γυναικών παγκοσμίως, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Nike.

Μια συμφωνία που η αξία της υπερβαίνει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ομάδας της Ατλάντα στο NWSL.

Ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει από την συμφωνία, είναι η νέα φανέλα της ομάδας στην οποία στο κέντρο της δεν βρίσκεται το σήμα της Nike, αλλά η Νίκη της Σαμοθράκης.

Για πρώτη φορά ο αθλητικός κολοσσός τοποθετεί σε φανέλα και το πασίγνωστο λογότυπό του, αλλά και το άγαλμα από το οποίο εμπνεύστηκε το όνομά του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η ομάδα του Λονδίνου και της Αγγλικής WSL το φετινό καλοκαίρι μπήκε δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας την Αλεξία Πουτέγιας, αλλά και τις Μάπι Λεόν και Μέρι Ερπς.