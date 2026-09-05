Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του στο US Open, καθώς ο Ισπανός τενίστας είναι στους «16» του Αμερικανικού τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τόμι Πολ.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση στο κοινό που παρακολούθησε τον αγώνα, ήταν η εμφάνιση του Ισπανού αθλητή.

Μετά τη νίκη του με 3-0 σετ επί του Γου Γιμπίνγκ, ο Αλκαράθ είχε ιδρώσει και πήγε στον πάγκο του, έβγαλε την μπλούζα του και σκούπισε τον ιδρώτα, πριν φορέσει ξανά την μπλούζα του.

Το κοινό πάντως ξέσπασε σε διάφορα επιφωνήματα κυρίως από γυναίκες, με αρκετά κινητά να στρέφονται αμέσως προς το μέρος του Ισπανού και να καταγράφουν το στιγμιότυπο.