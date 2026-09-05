Οι μεταγραφές των Αρμάντο Γκονζάλες και Γκουστάβο Πουέρτα έχει προκαλέσει τρέλα στην Λατινική Αμερική, με τον Ολυμπιακό να βλέπει να του ανοίγεται μπροστά του μια νέα τηλεοπτική αγορά.

Η αρχή έγινε με τον Αρμάντο Γκονζάλες με το Μεξικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Claro Sports, να ανακοινώνει πως απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Πειραιωτών, εντός και εκτός έδρας, στη Super League και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τώρα ήρθε και η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα με το Claro Sports να αναφέρει πως οι αγώνες του Ολυμπιακού, θα μεταδίδονται και στην Κολομβία, για χάρη του 23χρονου μέσου.

Τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» θα μεταδίδονται με διαφορετικούς τρόπους. Μέσω του καναλιού της τηλεόρασης, μέσω του YouTube, μέσω Streaming αλλά και μέσω Mobile App.