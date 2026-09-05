Η Euroleague είναι αποφασισμένη να ανταγωνιστεί το NBA Europe, αν δεν υπάρξει συμφωνία συνεργασίας, μεταξύ των δύο πλευρών, όπως δήλωσε ο Τσους Μπουένο.

Ο CEO της διοργανώτριας αρχής μάλιστα ξεκαθάρισε πως οι επαφές των δυο πλευρών συνεχίζονται ώστε να βρεθεί λύση.

«Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στην Ευρώπη, θα ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε εσωτερικά και εφόσον χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είναι μια συνεργασία που λειτουργεί και για τους δύο, όχι μόνο για τον έναν.

Γνωρίζουμε ότι το NBA μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία ορισμένων πραγμάτων, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το NBA, όπως κι εκείνο θα πρέπει να ακολουθήσει το τοπικό IP των συλλόγων. Οι ομάδες υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια και μπορούν να προσφέρουν πολλά στο NBA», είπε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Αν έχεις δύο λίγκες, αυτό θα δημιουργήσει κατακερματισμό της αξίας, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, στα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλά και στην προσέλευση των φιλάθλων.

Και οι δύο έχουμε πει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να συνεχίσουμε τα σχέδιά μας. Εκείνοι συνεχίζουν τη διαδικασία τους και εγώ συνεχίζω το δικό μου πλάνο».