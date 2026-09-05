Ο Λίον Μπέιλι έθεσε υψηλούς στόχους, τονίζοντας πως θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όχι μόνο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά να κατακτήσει και το Europa League.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ παράλληλα στις δηλώσεις του στο κανάλι των Πειραιωτών, αναφέρθηκε στο πάθος που έχουν οι φίλοι της ομάδας το οποίο μεταφέρουν στους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ:

«Είναι για εμένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ, ένα σπουδαίο συναίσθημα το να έρχομαι σε έναν τεράστιο σύλλογο σαν αυτόν. Έχω δει την εξέλιξη που έχει ο σύλλογος εδώ και χρόνια, έχω παίξει εδώ και είναι υπέροχο που είμαι εδώ.

Ξέρω πόσο σπουδαίους φιλάθλους έχει ο σύλλογος. Ο κόσμος είναι πολύ παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και αυτό μου δίνει χαρά. Ξέρω πόσο πάθος φέρνουν οι φίλαθλοι στον αγώνα και στον σύλλογο. Το περιβάλλον λοιπόν είναι υπέροχο, το ίδιο και τα αποδυτήρια και όλες οι εγκαταστάσεις.

Οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Είχα την εμπειρία να αγωνιστώ σε αυτήν την ατμόσφαιρα και το να παίξω αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά για εμένα. Βρίσκομαι ακριβώς εκεί που θέλω και ελπίζω να αποκτήσουμε πολλές αναμνήσεις.

Ο Ολυμπιακός είναι φιλόδοξος σύλλογος, το έζησα, το έχω δει. Έχω δει την διαδρομή που έκανε τα τελευταία χρόνια κι αυτό μου δίνει κίνητρο για να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το ταξίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να πετύχουμε σπουδαία πράγματα όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Έχω συζητήσει γι’ αυτό το πρότζεκτ πριν έρθω εδώ και ελπίζω να κερδίσουμε τον τίτλο του Europa League.

Νομίζω ότι για την ομάδα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκομαι στην τελική φάση, να είμαι επιθετικός χρησιμοποιώντας τα προσόντα μου, την ταχύτητά μου, να βρίσκομαι σε διάφορες περιοχές προσπαθώντας να δώσω ασίστ, να είμαι πολύ αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο. Νομίζω πως πραγματικά αυτό μπορεί να δώσει στην ομάδα μια ώθηση σε δύσκολες και σε καλές στιγμές.

Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι πάντα να έχω την οικογένειά μου δίπλα μου, γιατί προφανώς χωρίς την οικογένειά δεν είμαστε τίποτα. Για εμένα η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Ερχόμενος λοιπόν εδώ ήξερα πως και η οικογένειά μου θα το απολαύσει κι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου.

Είχε να κάνει λοιπόν και με την οικογένεια και αφού μίλησα με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας, είδα πως αυτός ο σύλλογος είναι μια οικογένεια. Κι αυτό για εμένα είναι πολύ σημαντικό. Το είδα σήμερα από πολλούς παίκτες και ξέρω πως μπορούμε να ευδοκιμήσουμε μέσα από καλές σχέσεις και σκληρή δουλειά μαζί.

Είμαι άνθρωπος της οικογένειας κι αυτό επηρέασε περισσότερο την καριέρα μου. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές και πάντα με στήριζε. Όμως το ποδόσφαιρο και προφανώς τα αποδυτήρια με επηρεάζουν, γι’ αυτό όπως είπα και πριν βασίζομαι στις σχέσεις. Μου αρέσει να είμαι εκείνος που ενθαρρύνει κάθε ποδοσφαιριστή και καλλιεργεί τις καλές σχέσεις, γιατί αυτό βοηθάει πολύ στα παιχνίδια. Αυτό επίσης επηρέασε πολύ την καριέρα μου, διότι με τις καλές σχέσεις ευδοκιμείς και πας μπροστά.

Αυτό που μου δίνει κίνητρο είναι η οικογένειά μου και η χώρα μου, η Τζαμάικα, που την εκπροσωπώ στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Για εμένα είναι το παν. Η οικογένειά μου πάντα βρίσκεται δίπλα μου και με παρακολουθεί να εκπροσωπώ την χώρα μου, σηκώνοντας τη σημαία της ψηλά, και με παρακολουθεί να το κάνω στους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου.

Το μήνυμά μου στους φιλάθλους είναι πολύ απλό: Ανυπομονώ να σας γνωρίσω προφανώς, γιατί είχα μια πολύ καλή εμπειρία την τελευταία φορά που έπαιξα εδώ. Μπορείτε να περιμένετε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολλή διασκέδαση και προφανώς να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τον στόχο που θέλουμε εφέτος και τις επόμενες χρονιές».