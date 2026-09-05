Στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ είναι ο Ντιέγκο Κόστα. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 9:00 και κατά την διάρκεια της ημέρας αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Ντιέγκο Κόστα αποκτήθηκε από την Κράσνονταρ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικος θα συμπληρώσει την τετράδα των στόπερ στο ρόστερ της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, μαζί με τους Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Ελουνστόντο.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στόπερ, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ και ενός επιθετικού, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές.