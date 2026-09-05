Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 3η αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον Βόλο, ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

19:00 COSMOTE SPORT 4

Έτοιμος να κάνει το 3 στα 3 στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες μετά τις νίκες με Ατρόμητο και Αστέρα στην Τρίπολη, θέλουν να περάσουν και από την Μαγνησία για να δείξουν από την αρχή πως είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι Πειραιώτες δεν θα είναι μόνοι τους στον Βόλο, καθώς θα έχουν την συμπαράσταση των οπαδών τους, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στην διάθεσή του και τον Γκουστάβο Πουέρτα για την αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Βόλος δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα, αφού δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Κώστας Μπράτσος, θα έχει στη διάθεσή του τον Μεντίλ, ενώ εκτός παραμένουν οι Πιέρ-Γκαμπριέλ, Λεκούς και Κάτσικας.

ΑΕΚ-ΑΡΗΣ

21:00 COSMOTE SPORT 8

Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ θέλει απόψε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα εντός έδρας απέναντι στον Άρη. Η Ένωση μάλιστα είναι απόλυτα έτοιμη για τον αγώνα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Από την άλλη ο Άρης έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αγωνιστικά ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φαμπιάνο, καθώς ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, με τον Σούταλο να αποτελεί το φαβορί για να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα.