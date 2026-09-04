Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη διάκριση στην εντυπωσιακή φετινή του πορεία. Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,20 μ. στη Ζυρίχη, ο «Μανόλο» κυριάρχησε στις Βρυξέλλες και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι του Diamond League.



Λίγο μετά τον θρίαμβό του, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ περιγράφοντας τα συναισθήματά του για μια επιτυχία που αποτελούσε όνειρο από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του με τον στίβο.



«Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά, κρατώντας στα χέρια του το τρόπαιο που είχε ονειρευτεί από μικρός.



«Μεγαλώνοντας έβλεπα στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου», είπε εμφανώς συγκινημένος.



Στον τελικό του «King Baudouin» ο Καραλής εξασφάλισε την κορυφή περνώντας τα 5,92 μ., επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση και το χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης.



Ο αγώνας του, ωστόσο, είχε και συνέχεια. Ο Έλληνας επικοντιστής ανέβασε τον πήχη στα 6,12 μ. και κατάφερε να τον περάσει με την τρίτη προσπάθεια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη διοργάνωση των Βρυξελλών. Το προηγούμενο ήταν 6,11 μ. και ανήκε στον Μόντο Ντουπλάντις από τις 13 Σεπτεμβρίου 2024.



Ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής και φίλος του Καραλή δεν πήρε τελικά μέρος στον τελικό, καθώς αισθάνθηκε σφίξιμο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ο Καραλής εξέφρασε τη στενοχώρια του για την απουσία του, χωρίς όμως να επιτρέψει στην εξέλιξη αυτή να επηρεάσει τη συγκέντρωσή του.



«Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω», είπε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάκτηση του Diamond League ως την κορυφαία νίκη του μέσα στη φετινή χρονιά.



«Σήμερα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη νίκη μου για φέτος. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Είναι η σπουδαιότερή μου νίκη για τη σεζόν», ανέφερε.

Χωρίς όρια και με το βλέμμα στο παγκόσμιο ρεκόρ

Οι εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του. Έχοντας ήδη φτάσει στα 6,20 μ. στη Ζυρίχη, ο Καραλής δεν κρύβει πλέον ότι στις φιλοδοξίες του βρίσκεται ακόμη και η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.



«Κάθε αθλητής πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του. Ακόμα κι αν ακούγεται delusional, πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις», τόνισε.



Και πρόσθεσε: «Πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μη βάζουμε ταβάνι, να μη βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Είναι μια μικρή απόδειξη του τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα κι αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει».



Ο «Μανόλο» μίλησε ανοιχτά και για την προοπτική να διεκδικήσει κάποια στιγμή το παγκόσμιο ρεκόρ.



«Πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου. Πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει. Ελπίζω».



Παρά τις υψηλές φιλοδοξίες του, δεν θέλησε να ορίσει κάποιο συγκεκριμένο ύψος ως το επόμενο όριό του.



«Δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο. Θέλω να κοιτάω τα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί», υπογράμμισε.

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες

Μιλώντας για την πορεία του μέχρι την κορυφή, ο Καραλής στάθηκε ιδιαίτερα στον πατέρα του, Χάρη, αλλά και στους ανθρώπους της ομάδας που τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.



«Ο Χάρης είναι εκεί από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα ανεβοκατεβάσματά μου, και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί».



Αναφέρθηκε επίσης στον Γιώργο Τόπομασκι και στον Μαρσίν Τζεπάσκι, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ομάδας που έχει δημιουργηθεί γύρω του.



«Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει. Είναι ο άνθρωπος που με μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε».



Τη σημασία αυτής της στήριξης συνόψισε με μία ακόμη χαρακτηριστική αναφορά:



«Το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα, σε φτάνει σε αυτό».

Η επόμενη πρόκληση και η μονομαχία με τον Ντουπλάντις

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Καραλή συνεχίζονται, με επόμενο προορισμό τη Βουδαπέστη. Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια σε μια σεζόν γεμάτη μεγάλες επιδόσεις και διακρίσεις.



Μία νέα αναμέτρηση με τον Μόντο Ντουπλάντις αποτελεί παράλληλα κάτι που περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



«Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με τον Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι», είπε.



Όπως αποκάλυψε, οι δύο αθλητές είχαν συζητήσει από νωρίς την ημέρα του τελικού στις Βρυξέλλες την πιθανότητα να επιχειρήσουν άλματα ακόμη και σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ.



«Ήμασταν και οι δύο σίγουροι από το πρωί, το συζητάγαμε, ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά, εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός».



Η αναγκαστική αποχώρηση του Ντουπλάντις πριν από τον αγώνα απογοήτευσε τον Καραλή, ο οποίος, όπως εξήγησε, έπρεπε αμέσως να αφήσει στην άκρη το συναίσθημα και να επικεντρωθεί στη δική του προσπάθεια.



«Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω».



Με το πρώτο διαμάντι του Diamond League πλέον στη συλλογή του και έχοντας φτάσει σε πρωτόγνωρα ύψη για το ελληνικό επί κοντώ, ο Καραλής στρέφεται στην επόμενη πρόκληση, έχοντας καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να βάλει όριο στους στόχους του.