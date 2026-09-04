Σε έξι συνολικά ανανεώσεις συμβολαίων προχώρησε η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας αρχικά έδεσαν τον «αρχιτέκτονα» της ομάδας, Λουίς Ενρίκε.

Συγκεκριμένα, οι Παριζιάνοι και ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψαν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Παράλληλα, η Παρί ανακοίνωσε πως οι Λούκας Μπεράλντο, Σένι Μαγιουλού, Ζοάο Νέβες και Γουίλιαμ Πάντσο επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2031, ενώ ο Φαμπιάν Ρουίθ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.