Σε έξι συνολικά ανανεώσεις συμβολαίων προχώρησε η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας αρχικά έδεσαν τον «αρχιτέκτονα» της ομάδας, Λουίς Ενρίκε.
Συγκεκριμένα, οι Παριζιάνοι και ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψαν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
Παράλληλα, η Παρί ανακοίνωσε πως οι Λούκας Μπεράλντο, Σένι Μαγιουλού, Ζοάο Νέβες και Γουίλιαμ Πάντσο επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2031, ενώ ο Φαμπιάν Ρουίθ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026