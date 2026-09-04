Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο νικητής απέναντι στην Φενέρμπαχτσε με 82-77 στο IBT Crete στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κορυφαίους παίκτες στην αναμέτρηση τους Φουρνιέ με 19 πόντους, Ντόρσεϊ με 15 και Χολ με 16. Από την άλλη καλύτερος της Φενέρ ήταν ο Μπάλντγουιν με 16 πόντους.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν σκληρά στο ματς και είχαν συνολικά 16 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο η Φενέρ ξέφυγε με 30-22, ωστόσο ο Χολ με σερί οκτώ πόντων μείωσε σε 35-32 στο 19ο λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 34-37 υπέρ των Τούρκων.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Τζόουνς και Εντιάι χρεώθηκαν με τέσσερα φάουλ και ο Μπαρτζώκας έδωσε περισσότερο χρόνο στον Γουόρντ και στον Πάπας. Ο Κλάιμπερν από την πλευρά της Φενέρ έγινε διψήφιος και τις έδωσε το προβάδισμα με 57-58.

Ωστόσο στην τελευταία περίοδο ανέλαβε ο Φουρνιέ και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη με 82-77. Στον τελικό του φιλικού τουρνουά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόρντ 7, Πλώτας, Πάπας 1, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 15, Εντιάι 2, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 10, Ντάνστον, Χολ 16, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 19.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Μπίνγχαμ 4, Μπάλντγουιν 16, Σανλί 3, Χόρτον-Τάκερ 10, Μαχμούτογλου 3, Κι 6, Μπιτίμ 5, Γιουζάνγκ 6, Κλάιμπερν 11, Σίλβα 5, Σιλντς 4, Σαργκιούνας 4.