Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Diamond League των Βρυξελλών, καθώς όχι μόνο πήρε την πρώτη θέση, αλλά έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6.12μ. αφήνοντας πίσω του τον Μόντο Ντουπλάντις οποίος είχε ρεκόρ 6.11μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,52μ τα οποία και πέρασε με την πρώτη. Αποφάσισε να αφήσει τα 5,72μ και να συνεχίσει στα 5,82μ.

Παρά το κακό πρώτο άλμα, βρήκε τον ρυθμό του στο δεύτερο και εξασφάλισε την συνέχεια στον αγώνα του. Ο πήχης ανέβηκε στα 5,92μ με τους Καραλή, Μάρσαλ και Γκούτορμσεν να συνεχίζουν.

Στα 5,92 ξεπέρασε με την πρώτη το ύψος σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρώτη θέση και το «διαμάντι». Οι δύο του αντίπαλοι έκαναν από δύο άκυρες προσπάθειες, ενώ ο Νορβηγός αποφάσισε να αφήσει την τρίτη και να δοκιμάσει μία και μοναδική στα 6,02μ.

Ο Γκούτορμσεν δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το άλμα στα 6,02 και έτσι ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής του τελικού.

Στην συνέχεια ωστόσο ο Καραλής, ανέβασε τον πήχη στο 6,12 θέλοντας να σπάσει το ρεκόρ αγώνων του Μόντο Ντουπλάντις (6,11) και τα κατάφερε με την τρίτη προσπάθεια γράφοντας ιστορία.