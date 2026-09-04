Για τις τελευταίες μεταγραφές, το ματς με τον Βόλο, αλλά και την ευρωπαϊκή λίστα μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού παράλληλα ευχαρίστησε τους παίκτες που αποχώρησαν από τον σύλλογο, τονίζοντας πως τώρα που ξέρει πόσους παίκτες έχει θα πρέπει αυτοί να συγκεντρωθούν στον στόχο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι στη Λάρισα: «Από την στιγμή που έχουμε τόσους νέους παίκτες είναι φυσιολογικό τα γκολ να μπαίνουν από αυτούς. Ειδικά στη Λάρισα ήταν λίγοι οι παλιοί. Ο αντίπαλος μας δυσκόλεψε στο πρώτο ημίχρονο, όμως νομίζω πως από την στιγμή που μπήκε το δεύτερο γκολ η ομάδα απελευθερώθηκε και έτσι καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο σκορ».

Για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα: «Ελπίζουμε να είναι καλά, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και να μας βοηθήσουν. Ο Πουέρτα είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν και μικρός έχει καταφέρει πολλά. Ελπίζουμε να ανταποδώσει όσα επενδύσαμε πάνω του και να δείξει τον καλό του εαυτό μέσα στην ομάδα.

Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, πιστεύοντας πραγματικά πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί πολύ. Από την άλλη, ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του.

Ίσως να μην έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί του. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Είναι όμως από τους παίκτες που αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του μπορεί να μας δώσει πολλά».

Για τους παίκτες που έφυγαν τις τελευταίες μέρες: «Είναι κρίμα που έγινε αυτό, γιατί πραγματικά πρόκειται για παιδιά που μαζί τους έχουμε κερδίσει τα πάντα. Η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή και συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις να έχεις μια έτοιμη ομάδα και να την φτιάχνεις ξανά από την αρχή.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι λίγο ή πολύ και στη ζωή. Πρέπει να διορθώνεις πράγματα όταν κάτι δεν πάει καλά. Κυρίως πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έφυγαν για όσα προσέφεραν στην ομάδα, να τους ευχηθούμε καλή τύχη και ελπίζουμε όλα στο μέλλον τους να είναι υπέροχα».

Για την ευρωπαϊκή λίστα: «Τα πράγματα δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα με πολλές δύσκολες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί και έπρεπε να αφήσουμε κόσμο έξω από τη λίστα. Το ίδιο πρόβλημα είχα όλες τις φορές που έπρεπε να δηλώσουμε λίστα.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 που ήρθα και έπρεπε να αφήσω τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 που έπρεπε να μείνουν επτά παίκτες έξω από τη λίστα. Είναι αναγκαστικό λόγω των περιορισμών».

Για τον παιχνίδι στο Βόλο: «Είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό και να πιάσουμε καλή απόδοση. Έγιναν πολλά τις τελευταίες μέρες, με την ευρωπαϊκή λίστα, με τους παίκτες που ήρθαν και έφυγαν.

Πράγματα που ίσως σου αποσπούν την προσοχή από το πιο σημαντικό που είναι οι αγώνες. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε στον Βόλο, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε άλλους τρεις βαθμούς».