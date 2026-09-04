Θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα για το Super Cup του Άμπου Ντάμπι, πήρε η EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή τόνισε πως ο προγραμματισμός παραμένει ως έχει και παραμένει προσηλωμένη στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τις ομάδες και τους φιλάθλους.

Aναλυτικά η θέση της EuroLeague:

«Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σε διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η EuroLeague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το SuperCup του 2026 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει ως έχει.

Η EuroLeague Basketball παραμένει προσηλωμένη στην ανάδειξη του κορυφαίου επιπέδου του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης, καθώς και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τις ομάδες, τους παίκτες και τους φιλάθλους».