Ο κόσμος του αθλητισμού περίμενε με μεγάλη αγωνία τη νέα «μάχη» μεταξύ του Εμμανουήλ Καραλή και του Μόντο Ντουπλάντις στο Diamond League των Βρυξελλών, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει πραγματικότητα.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την ιστορική της μάχη στη Ζυρίχη, εκεί όπου οι δύο κορυφαίοι αθλητές δοκίμασαν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Μόντο Ντουπλάντις αποσύρθηκε από την αποψινή μάχη.

Ο λόγος είναι πως κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του αισθάνθηκε μια ενόχληση, με τον ίδιο και τον προπονητή του να αποφασίζουν για προληπτικούς λόγους να μην αγωνιστεί.

Πλέον, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο προς την κορυφή του μίτινγκ στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στο Diamond League της Ζυρίχης κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20μ.