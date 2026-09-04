Παρότι έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες, να πάρει την πρώτη θέση.

Ο Έλληνας Πρωταθλητής Ευρώπης είχε τον έλεγχο του τελικού με επίδοση 8,40μ και κράταγε την νίκη στα χέρια του, μέχρι που ο Τζαμαϊκανός Τατζάϊ Γκέιλ με τελευταίο άλμα στα 8,46μ κατέκτησε το Diamond League Trophy.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τις προσπάθειες του με άλμα πάνω από τα 8 μέτρα (8,07μ). και συνέχισε να με 8,12μ και 8,31μ., ενώ στην τέταρτη προσπάθεια έκανε άλμα στα 8,40μ.

Στην 5η του προσπάθεια είδε τους αντιπάλους του να βρίσκονται μακριά του και αποφάσισε να αφήσει τo άλμα.

Στη 6η και τελευταία προσπάθεια όλα ανατράπηκαν. Αρχικά ο Ελβετός Εχάμερ με άλμα 8,23 προσπέρασε τον Γκέιλ, ο οποίος απάντησε με επίδοση 8,46μ, σκαρφαλώνοντας στην 1η θέση και προσπερνώντας τον Μίλτο Τεντόγλου.