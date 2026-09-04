Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη με 91-85 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά IBT Crete.

Η ομάδα του Βελιγραδίου είχε σε καλή βραδιά τον Νουόρα με 18 πόντους και τον Μπάλντγουιν με 13. Από την ομάδα του Μιλάνο ξεχώρισε ο Ράιτ με 22 πόντους.

Οι δύο ομάδες δεν μπήκαν καλά στο ματς και έμειναν κοντά στο σκορ, μέχρι ο Πίτερς να βάλει τα πρώτα του τρίποντα και η Αρμάνι να πάρει ένα προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο πρώτο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, όμως οι παίκτες του Ναβάρο πέρασαν στην αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο κάνοντας την ανατροπή.

Αρχικά πέρασαν μπροστά με ένα σερί 12-2 και στην συνέχεια κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό και να πάρουν την πρόκριση στο φιλικό τουρνουά του Ηρακλείου.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 43-39, 67-61, 85-91

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Μπέρνελ 4, Κόουλ 6, Ράιτ 22, Ντιόπ 4, Τονούτ 4, Στογιάνοβιτς, Φλακαντόρι 2, Χολ 11, Μάθιους 11, Πίτερς 13, Μπούκερ 8, Ακέλε 2.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Μότλι 4, Τζόουνς 3, Γουάιλερ-Μπαμπ 6, Μπάτλερ 9, Κάρτερ 2, Ιζούντου 6, Μπάλντγουϊν 13, Μεντάρεβιτς 9, Μπιέλιτς 2, Νουόρα 23, Οτζελέγιε 5, Κράμερ 9.