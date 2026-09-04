Ένα επικό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, με πρωταγωνιστές φιλάθλους της Καταλανικής ομάδας και της Κερολίν Νικολί.

Συγκεκριμένα, την στιγμή που η 26χρονη Βραζιλιάνα επιθετικός της γυναικείας ομάδας αποχωρούσε με το αυτοκίνητό της μετά την προπόνηση, βρέθηκε αντιμέτωπη με φιλάθλους που περίμεναν τους παίκτες για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Οι φίλαθλοι πλησίασαν το όχημα και άρχισαν να ζητούν από την οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα, μόνο που είχαν πιστέψει πως πίσω από το τιμόνι ήταν ο Ραφίνια.

«Σταμάτα κυριολεκτικά για δύο λεπτά, σε παρακαλώ», ακούστηκε να φωνάζει μία γυναίκα, ενώ η Κερολίν προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

Βλέποντας ότι η παρεξήγηση δεν επρόκειτο να λυθεί από μόνη της, η Βραζιλιάνα κατέβασε τελικά το παράθυρο και αποκάλυψε στους συγκεντρωμένους πως δεν ήταν ο Ραφίνια.

«Δεν είμαι ο Ραφίνια. Είμαι γυναίκα!», τους είπε, προκαλώντας έκπληξη και γέλια.