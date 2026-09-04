Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και έδειξε πανέτοιμος να προσφέρει ξανά στην ομάδα, με στόχο να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μάλιστα επέλεξε το νούμερο 21 για την φανέλα του για ακριβώς τον λόγο αυτό. Παράλληλα ευχαρίστησε τους «πράσινους» που έκαναν τα πάντα για να τον πάρουν από την Τζιρόνα.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του ο Αζεντίν Ουναΐ:

«Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν έρθω στην Αθήνα. Γνώριζα ότι θα έρθει πολύς κόσμος στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επεφύλασσαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα, αλλά και πριν που ήμουν ξανά στον σύλλογο.

Τώρα, βέβαια, το αισθάνομαι ακόμα περισσότερα και το ένιωσα ακόμα και πριν τη στιγμή της άφιξής μου. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φιλάθλους μας σύντομα στο γήπεδο.

Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο σύλλογος έδειξε από τις πρώτες ημέρες της περιόδου των μεταγραφών ότι ήταν παρών και ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια για να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα.

Έκανε τα πάντα γι’ αυτό! Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όλες του τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε! Αισθάνομαι χαρούμενος για εμένα, για τον σύλλογο, καθώς και για τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη (η Αθήνα) με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους.

Βρισκόμουν εδώ 9-10 μήνες και τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου και τους φίλους μου, είναι χαρά που είμαστε ξανά εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά την πόλη και ξέρω ότι εδώ μπορώ να αισθάνομαι όμορφα, να είμαι ευτυχισμένος. Ο κόσμος μου προσέφερε την αγάπη του την οποία και αισθάνθηκα από τις πρώτες μέρες που βρέθηκε στην πόλη αυτή.

Ελπίζω ο σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημα του γι’ αυτό πήρα και τη φανέλα με το 21. Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα, όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους κι εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε να φέρουμε το τρόπαιο στον σύλλογο».