Ο Λίον Μπέιλι, βρίσκεται στην Αθήνα από τα ξημερώματα, έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από τον Ολυμπιακό και είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά.

Πριν από αυτό ωστόσο ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα των Πειραιωτών και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο νέος εξτρέμ του Ολυμπιακού:

«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές, ενώ αντιμετώπισα και δυσκολίες.

Όμως μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ο Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».