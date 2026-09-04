Μια μικρή αλλαγή υπήρξε στην άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, αν και ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί μέσω Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλονίκη απόψε στις 20.30, τελικά ο παίκτης αναμένεται αύριο Σάββατο (05/09) το πρωί στις 08:45.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιό του με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ για τον Ντιέγκο Κόστα προβλέπει τον δανεισμό του για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς στα 8 εκατ. ευρώ.