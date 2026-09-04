Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Τουρκία για φιλικά παιχνίδια, ωστόσο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την γειτονική χώρα οι «κιτρινόμαυροι» γνωστοποίησαν ένα συμβάν από το «Ελ. Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη, μια γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Οι φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ ωστόσο με την άμεση παρέμβαση τους έσωσαν την γυναίκα με την Ένωση να κάνει την σχετική ανάρτηση για να συγχαρεί τα δύο μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Αναλυτικά όσα έγραψε η ΑΕΚ:

«Στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!

Εμείς, oι αθλητές, οι προπονητές, και τα στελέχη της «Βασίλισσας», ανακουφισμένοι πλέον από την εξέλιξη, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια τους φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε τις αισθήσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρησή μας για την Κωνσταντινούπολη.

Η παρέμβασή τους – τη στιγμή, που όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια – υπήρξε καταλυτική.

Η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας, παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Υπερήφανοι για εσάς, Αλέξανδρε & Δημήτρη».