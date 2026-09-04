Άρχισε ο εμφύλιος

Η ανακοίνωση της Θύρας 4 για τον Ιβάν Σαββίδη σημαίνει την έναρξη του… εμφυλίου στον ΠΑΟΚ. Εδώ και καιρό φαινόταν ότι η σεζόν θα ήταν πολύ δύσκολη για τον δικέφαλο του βορρά και τώρα αυτό είναι ολοφάνερο. Το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα θα φανεί στην πορεία, υπάρχουν πάντως κάποια θέματα που δείχνουν ότι η κατάσταση δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Υπάρχουν σύνδεσμοι οπαδών που δεν συμφωνούν με αυτή την ανακοίνωση και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι από το περιβάλλον του Σαββίδη που αμφισβητούν ότι αυτή η ανακοίνωση γράφτηκε από οπαδούς. Και το γεγονός ότι αυτή η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δείχνει πως τα αποτελέσματα δεν θα ηρεμήσουν την κατάσταση.

Τίγκρες για Σορετίρε

Την ίδια ώρα, βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε μεταγραφικές εκκρεμότητες αλλά υπάρχουν και σενάρια για νέα πώληση. Ο Σορετίρε ήταν στόχος αγγλικής ομάδας αλλά οι ασπρόμαυροι απέρριψαν την πρότασή της. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον από την Τίγκρες, η οποία όμως δεν έχει κάνει ακόμη κάποια πρόταση. Θα πωληθεί ο 22χρονος εξτρέμ; Αν γίνει πρόταση και είναι καλή, είναι πολύ πιθανό. Ο Σορετίρε άλλωστε δεν έπαιζε επί Λουτσέσκου, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Με τον Λίσι βέβαια αυτό άλλαξε, υπολογίζεται περισσότερο, αλλά δεν είναι ο Ιταλός προπονητής αυτός που θα αποφασίσει τι θα γίνει. Θα πει την άποψη του φυσικά, αν έρθει μια καλή πρόταση, αλλά δεν θα έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Άλλοι θα αποφασίσουν.

Κι άλλη μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός έσπασε κάθε ρεκόρ εξόδων στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και θα συνεχίσει. Μπορεί η λίστα για την Ευρώπη να έχει δηλωθεί, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Είναι αρκετά πιθανό μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, στις 15 Σεπτεμβρίου, οι πράσινοι να αποκτήσουν κι άλλον παίκτη, πιθανότατα για το κέντρο της άμυνας. Από τη μέση και μπροστά η ομάδα είναι πλήρης, ο Νίστρουπ έχει τις λύσεις που ήθελε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Στην άμυνα όμως η ποιότητα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και γι’ αυτό υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ακόμη κι αν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa Conference League.

Πανέτοιμος

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον Βόλο είναι ο Πουέρτα, ο οποίος εντυπωσίασε Μεντιλίμπαρ και συμπαίκτες. Ο Κολομβιανός χαφ ήταν σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό καθώς είχε αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της Σανταντέρ, οπότε δεν είναι πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης. Κάθε άλλο… Στον Ρέντη εντυπωσιάστηκαν από όσα είδαν στην πρώτη του προπόνηση, από τη διάθεσή του και ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη στην αποστολή και κατά πάσα πιθανότητα θα του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Δεν θα είναι βασικός, λογικά, θα χρησιμοποιηθεί όμως ως αλλαγή για να αρχίσει να μπαίνει άμεσα στο πνεύμα της ομάδας. Τη δουλειά του άλλωστε την ξέρει πάρα πολύ καλά και στον Πειραιά δεν έχουν την παραμικρή αμφιβολία για το ότι μπορεί και θα κάνει τη διαφορά μέσα στη σεζόν.

Μόνο Άρης

Σαν τελικό περιμένει ο Νίκολιτς από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι με τον Άρη. Μπορεί σε λίγες μέρες να είναι η πρεμιέρα του Champions League με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ, στην ΑΕΚ όμως δεν σκέφτονται αυτό τη δεδομένη στιγμή. Ο Σέρβος προπονητής λέει και ξαναλέει ότι ο πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και περιμένει από την ομάδα του να δείξει ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Να δείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα στο ματς με τον επικίνδυνο και ανεβασμένο ψυχολογικά Άρη, επιβεβαιώνοντας ότι το πάθημα με την Κηφισιά έγινε μάθημα. Δεν είναι θέμα μόνο το πώς θα συμπεριφέρεται η ΑΕΚ μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και το τι θα κάνει πριν από αυτά. Και αυτό με τον Άρη είναι ένα πολύ καλό τεστ για την πρωταθλήτρια.