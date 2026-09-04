Η αντίστροφη μέτρηση για το Champions League 2026/27 έχει ξεκινήσει και η Opta παρουσίασε τις πρώτες προβλέψεις της για την πορεία των ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ βρίσκεται μεταξύ των συλλόγων με τις μικρότερες πιθανότητες διάκρισης, καθώς οι εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την ελληνική πρωταθλήτρια.

Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει μόλις 0,06% πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου, ποσοστό που είναι υψηλότερο μόνο από εκείνο των ΛΑΣΚ, Φέγενορντ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σαμπάχ. Για παρουσία στον τελικό οι πιθανότητες ανέρχονται στο 0,26%, ενώ στο 1,32% υπολογίζονται οι πιθανότητες να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Στα προημιτελικά το ποσοστό φτάνει το 5,51%, στους «16» το 5,52%, ενώ για πρόκριση στους «32» ανέρχεται στο 41,35%.

Στην κορυφή των προβλέψεων για τη League Phase βρίσκονται κατά σειρά η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ίντερ.

Όσον αφορά το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση, η Άρσεναλ προηγείται οριακά της Μπάγερν. Οι «Κανονιέρηδες» έχουν 21,18% πιθανότητες, οι Βαυαροί 19,90%, ενώ τρίτη είναι η Μάντσεστερ Σίτι με 12,03%.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει τις δύο τελευταίες διοργανώσεις και κυνηγά ένα ιστορικό τρίτο διαδοχικό τρόπαιο, βρίσκεται μόλις στο 7,73%. Μέχρι σήμερα, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις στην ιστορία του θεσμού.